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У Мар'їнці на блокпосту помер поліцейський Олександр Трегуб

Поліцейському стало погано під час несення служби
На блокпосту в Мар'їнці Донецької області помер 42-річний поліцейський Олександр Трегуб.
У Мар Олександр Трегуб. Фото: facebook.com/vzgshiman

Поліцейському стало погано під час несення служби, він помер в кареті "швидкої" дорогою до Курахівської лікарні, повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій обл. на сторінці у Facebook.

Олександр Трегуб був переселенцем з Донецька - в 2014 р. він залишився вірним присязі і переїхав до Маріуполя. Працював в обласному главку поліції старшим оперативно-розшукової групи по лінії кишенькових крадіжок.

"Мар'їнка, Авдіївка, Дебальцеве - у складі зведених загонів поліції старший сержант Трегуб побував майже в усіх гарячих точках на карті Донецької області. Рятував людей під нищівними обстрілами, допомагав, підтримував. Останнім часом заступав на Мар'їнський блокпост. У 40-градусну спеку він одягав екіпірування і сумлінно перевіряв кожну проїжджаючу машину, знаючи, що за його спиною стоять мирні жителі не тільки Донбасу, а й інших регіонів України", - заявили в поліції.

У поліцейського залишилися дружина і дві дочки 12 і 14 років.

Нагадаємо, що з початку становлення Національної поліції України загинуло 18 поліцейських, поранень зазнали близько 700.

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11 08 2017 16:37
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