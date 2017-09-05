У Маріуполі активістка спалила у "Вічному вогні" георгіївську стрічку, - ВІДЕО
На площі Воїнів-Визволителів відбувся урочистий мітинг, участь в якому взяли близько 2 тисяч осіб, повідомляють "Новости Донбасса".
Фото: novosti.dn.ua
"Група людей на підтримку акції "Безсмертний полк" прийшла з портретами і квітами. Вони заявили, що у Драматичного театру на них напали активісти і зірвали георгіївські стрічки. За їхніми словами, вони написали заяви в поліцію", - зазначено у повідомленні.
У згорілої будівлі міліції та біля пам'ятника "Жертвам фашизму" мешканців міста поклали квіти, чорні і білі кульки.
Також у Маріуполі невідомі залили фарбою рекламний щит із привітаннями від політичних партій "Опозиційний блок" і "Наш край".
Фото: novosti.dn.ua
Одна з волонтерок спалила у "Вічному вогні" георгіївську стрічку, після чого відбулися словесні перепалки між людьми з українськими прапорами і пенсіонерами.
Проукраїнські активісти відібрали у пенсіонерок повітряні кульки у кольорах російського прапора.
Нагадаємо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.
Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.
З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".
А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.
Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.
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Почему вы в этой статье называете "волонтеркой" ту,которая сжигает символ Великой Отечественной войны в огне??? Которая не уважает память о Великой победе советского народа над фашистским захватчиком, которая препятствует людям почтить память об этом!! Почему вы называете патриотами тех,кто идет против "Бессмертного полка", против мирных граждан,которые хотят почтить память погибших за свободу от фашизма. за всех людей мира? Это не патриоты!!!! Это НАЦИСТЫ! Такие же как фашисты! Может и хуже!!!. Они оскверняют память Великой победы!
Украинцы!!! Помните подвиг своего народа, своих дедов и отцов!!!!С праздником Вас!!! С днем Победы!!! Відповісти
Символ чого????? Ви дура чи прикидаєтесь? Коли ця ганчірка стала символом вов??? Відповісти