У Маріуполі активістка спалила у "Вічному вогні" георгіївську стрічку, - ВІДЕО

Проукраїнські активісти відібрали у пенсіонерок повітряні кульки у кольорах російського прапора

У Маріуполі пройшли заходи з нагоди 72-ї річниці до Дня Перемоги.

На площі Воїнів-Визволителів відбувся урочистий мітинг, участь в якому взяли близько 2 тисяч осіб, повідомляють "Новости Донбасса".



Фото: novosti.dn.ua

"Група людей на підтримку акції "Безсмертний полк" прийшла з портретами і квітами. Вони заявили, що у Драматичного театру на них напали активісти і зірвали георгіївські стрічки. За їхніми словами, вони написали заяви в поліцію", - зазначено у повідомленні.

У згорілої будівлі міліції та біля пам'ятника "Жертвам фашизму" мешканців міста поклали квіти, чорні і білі кульки.

Також у Маріуполі невідомі залили фарбою рекламний щит із привітаннями від політичних партій "Опозиційний блок" і "Наш край".



Фото: novosti.dn.ua

Одна з волонтерок спалила у "Вічному вогні" георгіївську стрічку, після чого відбулися словесні перепалки між людьми з українськими прапорами і пенсіонерами.

Проукраїнські активісти відібрали у пенсіонерок повітряні кульки у кольорах російського прапора.

Нагадаємо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.

Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.