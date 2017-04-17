У Маріуполі чоловік врятував пса від кулі, закривши тварину собою

У Маріуполі водій хотів застрелити собаку, який помітив його авто, хазяїн закрив тварину собою.

У результаті господар собаки дістав кілька поранень - у плече і тазостегновий суглоб.

"Неділя, вечір, Маріуполь, Світле Воскресіння Христове. Чоловік, 1989 року народження, вигулює свого собаку на майданчику біля будинку. Там стоїть автомобіль, на колесо якого тварина вирішила справити нужду. Власнику машини це не сподобалося. І він вирішив "покарати" собаку - дістав травматичну зброю і прицілився в тварину. Господар прикрив собою собаку і дістав вогнепальне поранення лівого плеча і лівого кульшового суглоба", - написав на своїй сторінці у Facebook глава ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, на Закарпатті пес протягом двох діб не відходив від пораненого собаки, який лежав посеред залізничної колії.