У Маріуполі дві жінки загинули під час пожежі в багатоповерхівці
Про це повідомляється на сайті ДержНС.
За даними відомства, вогонь спалахнув в одній з квартир на восьмому поверсі. В ході розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох жінок 1991 та 1987 років народження.
Пожежу було локалізовано о 13:45, а остаточно ліквідовано о 13:58.
Причина займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, на колишній нафтобазі БРСМ біля с. Крячки Васильківського району Київської області в понеділок, 17 липня, сталася пожежа.
Нагадаємо, що 8 червня 2015 року ввечері на території нафтобази "БРСМ-Нафта" у селі Крячки Васильківського району Київщини сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.
За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, внаслідок пожежі загинули 5 осіб. З них: чотири загинули на місці; один помер у лікувальному закладі; п'ять отримали медичну допомогу амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.
СБУ також відкрила кримінальне провадження стосовно одного з колишніх заступників генпрокурора за отримання злочинних доходів від керівництва нафтобази "БРСМ-Нафта" під Васильковом.
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