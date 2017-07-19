У Маріуполі дві жінки загинули під час пожежі в багатоповерхівці

Рятувальники виявили тіла двох жінок 1991 та 1987 років народження

У Маріуполі Донецької області загорівся дев'ятиповерховий будинок по вул. Курчатова.

Про це повідомляється на сайті ДержНС.

За даними відомства, вогонь спалахнув в одній з квартир на восьмому поверсі. В ході розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох жінок 1991 та 1987 років народження.

Пожежу було локалізовано о 13:45, а остаточно ліквідовано о 13:58.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, на колишній нафтобазі БРСМ біля с. Крячки Васильківського району Київської області в понеділок, 17 липня, сталася пожежа.

Нагадаємо, що 8 червня 2015 року ввечері на території нафтобази "БРСМ-Нафта" у селі Крячки Васильківського району Київщини сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.

За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, внаслідок пожежі загинули 5 осіб. З них: чотири загинули на місці; один помер у лікувальному закладі; п'ять отримали медичну допомогу амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.

СБУ також відкрила кримінальне провадження стосовно одного з колишніх заступників генпрокурора за отримання злочинних доходів від керівництва нафтобази "БРСМ-Нафта" під Васильковом.