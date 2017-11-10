CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України затримала двох підозрюваних у підготовці теракту в Маріуполі Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі двоє диверсантів намагалися закласти міни на вокзалі
Затримані планували теракти на соціальних та інфраструктурних об'єктах у Донецькій області
Фото: twitter.com/ServiceSsu
За першим свідченнями затриманих, вони мали підірвати низку соціальних та інфраструктурних об'єктів у Донецькій області, зокрема на залізничному вокзалі, повідомляє прес-служба СБУ у Twitter.
"На вокзалі Маріуполя ми знешкодили вибуховий пристрій з двох протипіхотних осколкових мін МОН-50, обладнаний засобом дистанційного підриву", - наголошено в повідомленні.
Організатором виявився бойовик "ДНР" Дмитро Забудський, який воював під Дебальцевим і є учасником "групи Вагнера".
Нагадаємо, що ФСБ обманом затягнула до Росії трьох українців, колишніх учасників АТО, аби скоїти від їхнього імені теракти в Москві та інших містах Росії.
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11 10 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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