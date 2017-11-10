У Маріуполі двоє диверсантів намагалися закласти міни на вокзалі

Затримані планували теракти на соціальних та інфраструктурних об'єктах у Донецькій області

Служба безпеки України затримала двох підозрюваних у підготовці теракту в Маріуполі Донецької області.

За першим свідченнями затриманих, вони мали підірвати низку соціальних та інфраструктурних об'єктів у Донецькій області, зокрема на залізничному вокзалі, повідомляє прес-служба СБУ у Twitter.

"На вокзалі Маріуполя ми знешкодили вибуховий пристрій з двох протипіхотних осколкових мін МОН-50, обладнаний засобом дистанційного підриву", - наголошено в повідомленні.

Організатором виявився бойовик "ДНР" Дмитро Забудський, який воював під Дебальцевим і є учасником "групи Вагнера".

Нагадаємо, що ФСБ обманом затягнула до Росії трьох українців, колишніх учасників АТО, аби скоїти від їхнього імені теракти в Москві та інших містах Росії.