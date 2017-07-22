У Маріуполі дворічна дитина померла в кріслі стоматолога, – ВІДЕО

На місці хлопчика реанімувати не вдалося, у лікарні медики лише констатували смерть дитини

У суботу, 22 липня, в Маріуполі під час відвідин стоматолога померла дитина двох з половиною років.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За попередньою інформацією, батько привів хлопчика до приватної клініки, де лікар після огляду вирішив поводити процедури під загальним наркозом. Однак незабаром дитині стало погано.

Фахівцям клініки і викликаної "швидкої" не вдалося реанімувати дитину на місці. Лікарі клініки, куди госпіталізували хлопчика, лише констатували смерть.



Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Причина смерті поки що не встановлена. Маріупольська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків) КК україни.

За словами начальника головкому поліції Донецької області Віталія Невгада, стоматологічну клініку закриють на час перевірки законності її діяльності, справності обладнання і походження медичних препаратів, які використовували лікарі, та професійності дій лікаря.

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі стоматолог приватної клініки видалила пацієнтці 22 здорових зуба, щоб заробити більш ніж 800 тис. рублів.