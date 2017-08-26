У Маріуполі гасили пожежу на теплоході

У Маріуполі Донецької області сталася пожежа на теплоході Механік Юзвовіч.

Інформація про спалах на судні біля причалу судноремонтного заводу надійшла напередодні вранці, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій в суботу, 26 серпня.

По прибуттю на місце події пожежники з'ясували, що вогонь виник в носовій частині теплохода, і спостерігається щільне задимлення.

"В результаті загоряння постраждав матрос, 1988 року народження. Потерпілий був госпіталізований до терапевтичного відділення Маріупольської міської лікарні № 2 з діагнозом - отруєння продуктами горіння", - сказано в повідомленні відомства.

З вогнем боролися 25 чоловік за допомогою 6 одиниць техніки. Причина та збиток від пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 29 березня у нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.