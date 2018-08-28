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У Маріуполі горів меткомбінат імені Ілліча

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються
У Маріуполі рятувальники ліквідували пожежу в листопрокатному цеху металургійного комбінату.
У Маріуполі горів меткомбінат імені Ілліча Фото: ukrinform.ua

"27 серпня о 21:04 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про пожежу на території металургійного комбінату ПрАТ "ММК ім. Ілліча" у м. Маріуполь Донецької області. За вказаною адресою були негайно направлені чергові відділення 3-го Державного пожежно-рятувального загону за підвищеним рангом виклику", - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.

На місці події бійці ДСНС з'ясували, що горить масло та обладнання на одному зі станків у листопрокатному цеху. 

Пожежа була локалізована о 21:47 та ліквідована о 22:05. Від Головного управління залучались 33 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Луганській області третю добу гасили пожежу, що сталася внаслідок займання шламонакопичувача на Сєвєродонецькому "Азоті".

 

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28 08 2018 10:32
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