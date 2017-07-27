У Маріуполі грати у футбол так само безпечно, як і в Києві, - Аваков
"У Маріуполі грати у футбол так само безпечно, як і в Києві. МВС забезпечить безпеку всіх матчів Прем'єр-ліги у цьому чудовому місті", – написав Аваков у своєму Twitter.
У Маріуполі грати в футбол так само безпечно, як і в Києві. МВС забезпечить безпеку всіх матчів прем'єр-ліги в цьому чудовому місті! pic.twitter.com/FjMjFIwycc— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 26 июля 2017 г.
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Як відомо, відразу два клуби УПЛ - "Динамо" та "Карпати" відмовляються грати в Маріуполі через можливу загрозу теракту. Зокрема, органи безпеки не рекомендували "Динамо" проводити матч в Маріуполі. Тому президент клубу Ігор Суркіс вимагає перенести гру в інше місто.
У свою чергу президент ФФУ Володимир Генінсон заявляє, що федерація немає жодних підстав переносити матч, оскільки стадіон "Іллічівець" пройшов атестацію.
Разом з тим, представники ФК "Маріуполь" переконують, що в місті безпечно проводити футбольні матчі. Нещодавно в Маріуполі відбувся поєдинок першого туру чемпіонату України між тамтешньою командою та рівненським "Вересом".
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