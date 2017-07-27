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У Маріуполі грати у футбол так само безпечно, як і в Києві, - Аваков

"МВС забезпечить безпеку всіх матчів Прем'єр-ліги у цьому чудовому місті"
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував ситуацію із проведенням матчів УПЛ у Маріуполі.
У Маріуполі грати у футбол так само безпечно, як і в Києві, - Аваков Арсен Аваков. Фото: unian.net

"У Маріуполі грати у футбол так само безпечно, як і в Києві. МВС забезпечить безпеку всіх матчів Прем'єр-ліги у цьому чудовому місті", – написав Аваков у своєму Twitter.

 

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Як відомо, відразу два клуби УПЛ - "Динамо" та "Карпати" відмовляються грати в Маріуполі через можливу загрозу теракту. Зокрема, органи безпеки не рекомендували "Динамо" проводити матч в Маріуполі. Тому президент клубу Ігор Суркіс вимагає перенести гру в інше місто.

У свою чергу президент ФФУ Володимир Генінсон заявляє, що федерація немає жодних підстав переносити матч, оскільки стадіон "Іллічівець" пройшов атестацію.

Разом з тим, представники ФК "Маріуполь" переконують, що в місті безпечно проводити футбольні матчі. Нещодавно в Маріуполі відбувся поєдинок першого туру чемпіонату України між тамтешньою командою та рівненським "Вересом".

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27 07 2017 08:20
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