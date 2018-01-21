CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Маріуполі військові лікарі протягом 7 годин рятували життя бойовика з диверсійної групи, затриманого українськими військовими під Широкиним на Донеччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі лікарі сім годин рятували життя затриманого військовими бойовика
Зараз він в реанімації під наглядом військових медиків
Фото: miaistok.su
Лікарі перелили пораненому 1,5 літра плазми крові. Зараз він в реанімації під наглядом військових медиків. Його стан оцінюють як важкий, але стабільний та готують до наступного етапу медичної евакуації, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Нагадаємо, 19 січня в районі Широкиного на Донеччині українські військові затримали диверсанта після того, як були змушені відкрити вогонь через наближення диверсійно-розвідувальної групи. Штаб повідомляв, що бойовики покинули пораненого на полі бою, звідки українські військові евакуювали його.
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21 01 2018 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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