У Маріуполі лікарі сім годин рятували життя затриманого військовими бойовика

Зараз він в реанімації під наглядом військових медиків

У Маріуполі військові лікарі протягом 7 годин рятували життя бойовика з диверсійної групи, затриманого українськими військовими під Широкиним на Донеччині.

Лікарі перелили пораненому 1,5 літра плазми крові. Зараз він в реанімації під наглядом військових медиків. Його стан оцінюють як важкий, але стабільний та готують до наступного етапу медичної евакуації, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Нагадаємо, 19 січня в районі Широкиного на Донеччині українські військові затримали диверсанта після того, як були змушені відкрити вогонь через наближення диверсійно-розвідувальної групи. Штаб повідомляв, що бойовики покинули пораненого на полі бою, звідки українські військові евакуювали його.