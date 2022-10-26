У Маріуполі люди досі живуть у наметах та готують їжу на багаттях – міськрада

Намети розташовані біля кінотеатру Савона, де жителі міста ховалися під час обстрілів. Сплять мешканці наметів у підвалах кінотеатру.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram

"Чимало жителів тимчасово окупованого росіянами Маріуполя досі живуть у наметах і готують на багаттях: їхні будинки розбомблені, а нового житла їм не надали", – йдеться у повідомленні.

Деяким маріупольцям, як повідомляє міськрада, окупанти надали нове житло, але лише "своїм".

"Коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами живе, не дали. Усі ці гарні будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", – кажуть місцеві жителі.