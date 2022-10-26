НОВИНИНамети розташовані біля кінотеатру Савона, де жителі міста ховалися під час обстрілів. Сплять мешканці наметів у підвалах кінотеатру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі люди досі живуть у наметах та готують їжу на багаттях – міськрада
Фото: Маріупольська міська рада
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.
"Чимало жителів тимчасово окупованого росіянами Маріуполя досі живуть у наметах і готують на багаттях: їхні будинки розбомблені, а нового житла їм не надали", – йдеться у повідомленні.
Деяким маріупольцям, як повідомляє міськрада, окупанти надали нове житло, але лише "своїм".
"Коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами живе, не дали. Усі ці гарні будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", – кажуть місцеві жителі.
Раніше повідомлялося, що у відділку поліції Маріуполя окупанти влаштували катівню.
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