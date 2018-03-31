У Маріуполі мати зачинила трьох маленьких дітей і "пішла до магазину" на три доби

Надвечір третьої доби вона з'явилася в поліцію і стверджувала, що вийшла на 10 хвилин до магазину

У Маріуполі мати зачинила у квартирі й залишила без нагляду на три доби своїх дітей – дівчат 8 та 3 років, а також 11-місячного хлопчика.

Як розповідають у поліції Донеччини, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на третьому поверсі висотки діти з балкону кличуть на допомогу.

За викликом прибули мобільна група "Поліна", яка працює в Лівобережному районі Маріуполя та реагує на всі факти насильства в сім'ї, патрульні поліцейські та соціальна служба у справах дітей.

"Було встановлено, що дві дівчини 8 та 3 років і 11-місячний хлопчик були покинуті матір'ю і закриті у квартирі. Діти не могли відкрити двері, тому на підмогу були викликані Державна служба з надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога", – повідомляють правоохоронці.

Зі слів старшої з дівчат, матір пішла з дому три ночі тому, двері за собою зачинила. Перші дні вони їли суп та кашу, які жінка залишила в холодильнику. 8-річна дитина самостійно поралась на кухні та піклувалась про найменших. Коли їжа закінчилася, голодні, вони почали кликати на допомогу.

Дітей доправили до медичного закладу Маріуполя.

27-річна матір з'явилася у Лівобережному відділенні поліції надвечір третьої доби та наполягала на тому, що не покидала дітей, а вийшла на 10 хвилин до магазину. Про те, що трапилося, дізналася від сусідів.

"Наразі зясовуються повні обставини події. Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей". Діти будуть знаходитися в медичному закладі до прийняття рішення компетентних служб Лівобережної районної адміністрації", – наголосили в поліції.



Фото: police.dn.ua



Фото: police.dn.ua



Фото: police.dn.ua

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