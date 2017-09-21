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У Маріуполі мати залишила зачиненими у квартирі двох малолітніх дітей на дві доби

Дітей з матір'ю доставили до працівників органу опіки та піклування
У Маріуполі мати залишила зачиненими у квартирі двох малолітніх дітей на дві доби. Їх годували сусіди через вікно першого поверху.
У Маріуполі мати залишила зачиненими у квартирі двох малолітніх дітей на дві доби Фото: Патрульна поліція України

"Патрульні прибули за викликом обурених громадян і побачили малолітніх роздягнених дітей на підвіконні, які просили їсти у перехожих. За словами сусідів, діти вже протягом другої доби сидять вдома на самоті. Врешті-решт люди почали годувати дітей через вікно 1 поверху", - ,повідомляє патрульна поліція України у Facebook.

Згідно з інформацією, через декілька хвилин після приїзду поліцейських прибула 28-річна мати. Вона пояснила, що ходила до магазину, потім вирішила зайти у гості і затрималася.

На жінку було складено адміністративний протокол за недбале ставлення до дітей. Після цього 2-річного хлопчика і його 4-річну сестру разом з матір'ю доставили до працівників органу опіки та піклування.

Нагадаємо, що в місті Охтирка Сумської області жінка прив'язала 7-річного хлопчика до дерева і погрожувала вчинити так само з його братом-близнюком "з метою виховання".

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21 09 2017 10:55
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