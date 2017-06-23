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У Маріуполі на базі поліції вибухнув боєприпас, - ОНОВЛЕНО

Про постраждалих в результатах вибуху і матеріальні збитки в поліції не повідомляють
На базі дислокації батальйону доданих сил поліції в Приморському районі м.Маріуполь Донецької області в результаті нещасного випадку трапився вибух.
У Маріуполі на базі поліції вибухнув боєприпас, - ОНОВЛЕНО Фото: firtka.if.ua

"На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події", - повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області

Про постраждалих в результатах вибуху і матеріальні збитки в поліції не повідомляють.

За даними ЗМІ, свідки повідомляють про 6 постраждалих, яких госпіталізували. У довколишніх будівлях вибиті вікна.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 чеврня, в Києві вибухнув позашляховий автомобіль. Вибухівка була закладена під сидінням автомобіля.

Оновлення. Внаслідок вибуху на базі дислокації батальйону доданих сил поліції в Маріуполі Донецької області дістали поранення семеро осіб - усі поліцейські, повідомляє місцеве видання 0629 з посиланням на власні джерела.

"Вибухнув снаряд від гранатомета. Внаслідок вибуху постраждало 7 осіб, усі поліцейські. Травми важкі. 4 людини дістали осколкові поранення кінцівок, 2 - грудної клітини, одному поліцейському осколок влучив у голову", - йдеться в повідомленні.

Потерпілих госпіталізовано до нейрохірургії міськлікарні №5. Наразі медики борються за життя поліцейських. На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

За інформацією видання, снаряд вже вивезли з бази і мають намір утилізувати. Пізніше цю інформацію підтвердив начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"Семеро поліцейських дістали поранення різного ступеня важкості і перебувають у лікарні", - зазначив він.

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23 06 2017 22:32
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