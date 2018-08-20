У Маріуполі невідомі напали на учасників концерту, є постраждалі

Це вже третій напад на організацію

Ввечері 19 серпня у Маріуполі група молодиків у балаклавах напала на учасників арт-платформи ТЮ, наразі близько десяти постраждалих.

Під час виступу молодіжної групи на платформу ТЮ напали близько 30 молодиків в чорному одязі й балаклавах, повідомляє прес-служба організації у Facebook.

"Атакуючи увірвались в приміщення, розпилили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів та глядачів. Нападники трощили все та всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі в якості зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними представників платформи, атака тривала менше хвилини, після чого нападники зникли в невідомому напрямку.

Повідомляється, що наразі близько 10 постраждалих, серед яких артисти, глядачі та менеджер ТЮ.

Зазначається, що нападники атакували приміщення водночас з усіх боків.

"На двох з них було помічено футболку Нацкорпусу. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям. Сподіваємось, що нарешті третій напад на наш простір буде розслідувано, бо, на жаль, попередні випадки заминалися, попри наші старання", - заявили в організації.

Там додали, що переконані у тому, що цей випадок пов'язаний з низкою нападів на активістів, що "відбуваються останнім часом по всіх регіонах України та, на жаль, залишаються нерозслідуваними".

На місці працюють охоронці, поліція та швидка.

Нагадаємо, що декілька десятків молодиків у футболках праворадикальної організації "Національний корпус" увірвалися до будівлі Львівської міської ради та зірвали сесію.