CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 2 вересня в Маріуполі знайшли на вулиці в непритомному стані рядового Центрального відділу поліції Дениса Лисиченка, 1981 року народження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі помер поліцейський, якого знайшли на вулиці в непритомному стані
За фактом смерті маріупольського поліцейського розпочато перевірку
Фото: з вільних джерел
Бригада швидкої допомоги, яка прибула за викликом від перехожих о 22:50, доставила його в лікарню, проте врятувати його не вдалося. Причини смерті з'ясовуються, інформує сайт поліції.
Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Одеській області вбили військовослужбовця Військово-морських сил ЗС України Арслана Шейхова.
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03 09 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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