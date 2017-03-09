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У Маріуполі помер поліцейський, якого знайшли на вулиці в непритомному стані

За фактом смерті маріупольського поліцейського розпочато перевірку
Увечері 2 вересня в Маріуполі знайшли на вулиці в непритомному стані рядового Центрального відділу поліції Дениса Лисиченка, 1981 року народження.
У Маріуполі помер поліцейський, якого знайшли на вулиці в непритомному стані Фото: з вільних джерел

Бригада швидкої допомоги, яка прибула за викликом від перехожих о 22:50, доставила його в лікарню, проте врятувати його не вдалося. Причини смерті з'ясовуються, інформує сайт поліції.

Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Одеській області вбили військовослужбовця Військово-морських сил ЗС України Арслана Шейхова.

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03 09 2017 15:17
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