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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Маріуполі проведуть антитерористичні навчання

Поліція просить жителів Маріуполя повідомляти про підозрілих осіб
У Маріуполі Донецької області 18-20 вересня пройдуть навчання з протидії терористичній та диверсійній загрозами.
У Маріуполі проведуть антитерористичні навчання Фото: ngu.gov.ua

Про це повідомили в обласній поліції.

У тренуваннях візьмуть участь поліція Донецької області, Служба безпеки України, Національна гвардія, Збройні сили України, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна прикордонна служба.

Мета антитерористичних навчань - на практиці відпрацювати координацію силових служб для захисту мирного населення від терористичних дій.

У зв’язку з цим поліція просить жителів Маріуполя повідомляти про підозрілих осіб, автомобілі та залишені без нагляду предмети.

Нагадаємо, що минулого тижня майже всі бойові військові частини Повітряних сил Збройних Сил України приведено в бойову готовність з метою перевірки.

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14 09 2017 23:29
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