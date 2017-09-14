У Маріуполі проведуть антитерористичні навчання

У Маріуполі Донецької області 18-20 вересня пройдуть навчання з протидії терористичній та диверсійній загрозами.

Про це повідомили в обласній поліції.

У тренуваннях візьмуть участь поліція Донецької області, Служба безпеки України, Національна гвардія, Збройні сили України, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна прикордонна служба.

Мета антитерористичних навчань - на практиці відпрацювати координацію силових служб для захисту мирного населення від терористичних дій.

У зв’язку з цим поліція просить жителів Маріуполя повідомляти про підозрілих осіб, автомобілі та залишені без нагляду предмети.

Нагадаємо, що минулого тижня майже всі бойові військові частини Повітряних сил Збройних Сил України приведено в бойову готовність з метою перевірки.