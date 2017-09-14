ПОЛІТИКА НОВИНИУ Маріуполі Донецької області 18-20 вересня пройдуть навчання з протидії терористичній та диверсійній загрозами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі проведуть антитерористичні навчання
Поліція просить жителів Маріуполя повідомляти про підозрілих осіб
Фото: ngu.gov.ua
Про це повідомили в обласній поліції.
У тренуваннях візьмуть участь поліція Донецької області, Служба безпеки України, Національна гвардія, Збройні сили України, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна прикордонна служба.
Мета антитерористичних навчань - на практиці відпрацювати координацію силових служб для захисту мирного населення від терористичних дій.
У зв’язку з цим поліція просить жителів Маріуполя повідомляти про підозрілих осіб, автомобілі та залишені без нагляду предмети.
Нагадаємо, що минулого тижня майже всі бойові військові частини Повітряних сил Збройних Сил України приведено в бойову готовність з метою перевірки.
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