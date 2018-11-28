У Маріуполі пройшла акція протесту проти військової агресії Росії
Кілька сотень маріупольців зібралися на площі, щоб висловити свою громадянську позицію щодо захоплення Росією українських суден у Чорному морі, повідомляє LB.ua.
Мітингувальники виступили з вимогами звільнити незаконно утримуваних українських військових моряків, припинити перешкоджати цивільному судноплавству, а також розширити моніторингову місію ОБСЄ на акваторію Азовського моря.
На мітингу пройшов збір підписів під зверненням до Ради безпеки ООН, ОБСЄ і посла РФ Зурабова. До присутніх звернулася волонтер і цивільний активіст Галина Однорог, а Настоятель Храму Великомученика і Цілителя Пантелеймона УПЦ КП Володимир Коскін провів молебень.
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Фото: lb.ua
На завершення учасники акції виконали державний Гімн України.
Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".
Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).
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