У Маріуполі з нагоди річниці визволення міста від "ДНР" пройшов парад, - ФОТО
Центральним проспектом міста пройшла колона військової техніки та особового складу, повідомляє місцеве видання 0629.
Фото: twitter.com/polk_azov
Привітати та нагородити захисників міста, які три роки тому відновили український контроль над Маріуполем, приїхало керівництво МВС та Національної поліції. Серед них - заступник міністра Вадим Троян та заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
Фото: twitter.com/polk_azov
Поліція Маріуполя переведена на посилений варіант несення служби. Крім внутрішнього контролю над правопорядком, збільшено кількість співробітників на блокпостах з метою недопущення попадання всередину міста осіб, які виношують наміри з дестабілізації оперативної обстановки. На території проведення урочистостей працюють посилені наряди поліції і доданих сил.
Фото:0629.com.ua
Нагадаємо, що станом на 12 червня 2014 року підтримувані Росією бойовики контролювали більшу частину Донецької області, включаючи Маріуполь. З середини квітня Маріупольську міськраду захопили банди сепаратистів, а після 9 травня, коли терористи на команду з Москви штурмували місцеве управління МВС, місто повністю перейшло під їхній контроль.
Вранці 13 червня Нацгвардія і добровольці "Азова" почали антитерористичну операцію в місті, під час якої було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. Ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.
Із звільнення Маріуполя почалася наступальна операція по всьому Донбасу, яка була зупинена лише після втручання регулярної армії РФ.
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