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У Маріуполі спецназ тренувався звільняти заручників із захопленого терористами поїзда, – ФОТО, ВІДЕО

Жертв серед "заручників" не було
Тактичні навчання роти особливого призначення ГУНП в Донецькій області відбулися в Маріуполі в понеділок, 17 квітня. Силовики звільняли заручників із захопленого поїзда і затримували злочинців.
У Маріуполі спецназ тренувався звільняти заручників із захопленого терористами поїзда, – ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За легендою навчань, всередині вагона група молодих людей утримувала правоохоронців і частину пасажирів. Кожен з них міг бути мішенню у разі, якщо вимоги зловмисників не будуть виконані.


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

На місце події прибув спецназ. Особовий склад розбився на кілька штурмових груп і зайняв позиції для атаки.


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Першими відкрили вогонь терористи, це і стало сигналом для дій спецназівців. Звільнення відбувалося по двох напрямках: одна група потрапила всередину через двері, одночасно друга – розбила два вікна вагона.


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"За мить уже виходили знешкоджені нападники. Жертв серед заручників немає", – підсумували в Нацполіції.


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" пройшли навчання бійців спеціальних підрозділів Національної поліції КОРД і Державної прикордонної служби "Дозор".

У підрозділі корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції з'явилися повітряні спецпризначенці.

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17 04 2017 18:45
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