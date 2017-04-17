У Маріуполі спецназ тренувався звільняти заручників із захопленого терористами поїзда, – ФОТО, ВІДЕО
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
За легендою навчань, всередині вагона група молодих людей утримувала правоохоронців і частину пасажирів. Кожен з них міг бути мішенню у разі, якщо вимоги зловмисників не будуть виконані.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
На місце події прибув спецназ. Особовий склад розбився на кілька штурмових груп і зайняв позиції для атаки.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Першими відкрили вогонь терористи, це і стало сигналом для дій спецназівців. Звільнення відбувалося по двох напрямках: одна група потрапила всередину через двері, одночасно друга – розбила два вікна вагона.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
"За мить уже виходили знешкоджені нападники. Жертв серед заручників немає", – підсумували в Нацполіції.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" пройшли навчання бійців спеціальних підрозділів Національної поліції КОРД і Державної прикордонної служби "Дозор".
У підрозділі корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Національної поліції з'явилися повітряні спецпризначенці.
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