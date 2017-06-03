У Маріуполі співробітники СБУ затримала бойовика "Оплоту", - ВІДЕО

У Маріуполі затримали бойовика батальйону "Оплот", який вирішив покинути терористичне угрупування через конфлікт.

Чоловік ще в травні 2014 року за грошову винагороду взяв участь у незаконному формуванні в Донецьку. Після того, як він пройшов військову підготовку, йому видали форму і зброю.

Чоловік охороняв різні об'єкти терористів, повідомляє прес-центр СБУ.

У чоловіка стався конфлікт з керівництвом бандитського формування, і він під виглядом переселенця переїхав до родичів у Маріуполь.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що в Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування "Оплот".