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У Маріуполі співробітники СБУ затримала бойовика "Оплоту", - ВІДЕО

Чоловік охороняв різні об'єкти терористів
У Маріуполі затримали бойовика батальйону "Оплот", який вирішив покинути терористичне угрупування через конфлікт.
У Маріуполі співробітники СБУ затримала бойовика "Оплоту", - ВІДЕО Затриманий бойовик "Оплоту". Фото: пресс-центр СБУ

Чоловік ще в травні 2014 року за грошову винагороду взяв участь у незаконному формуванні в Донецьку. Після того, як він пройшов військову підготовку, йому видали форму і зброю.

Чоловік охороняв різні об'єкти терористів, повідомляє прес-центр СБУ. 

У чоловіка стався конфлікт з керівництвом бандитського формування, і він під виглядом переселенця переїхав до родичів у Маріуполь.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що в Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування "Оплот".

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06 03 2017 16:56
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