НОВИНИУ Маріуполі затримали бойовика батальйону "Оплот", який вирішив покинути терористичне угрупування через конфлікт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі співробітники СБУ затримала бойовика "Оплоту", - ВІДЕО
Чоловік охороняв різні об'єкти терористів
Затриманий бойовик "Оплоту". Фото: пресс-центр СБУ
Чоловік ще в травні 2014 року за грошову винагороду взяв участь у незаконному формуванні в Донецьку. Після того, як він пройшов військову підготовку, йому видали форму і зброю.
Чоловік охороняв різні об'єкти терористів, повідомляє прес-центр СБУ.
У чоловіка стався конфлікт з керівництвом бандитського формування, і він під виглядом переселенця переїхав до родичів у Маріуполь.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що в Донецькій області поліція затримала колишнього бойовика незаконного збройного формування "Оплот".
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06 03 2017 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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