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У Маріуполі сталася аварія за участю п'яти автівок

Внаслідок аварії один з водіїв зазнав незначної травми
У Маріуполі на вул. Митрополитській сталася масова ДТП за участю п'яти автівок.
У Маріуполі сталася аварія за участю п Фото: 0629.com.ua

Зіткнулися автомобілі Mazda і Skoda. Удар прийшовся по дотичній, від чого Skoda покотилася далі і вдарила припарковане авто. Пішла ланцюгова реакція, і кілька машин вдарили одна одну, передає місцеве видання 0629.

Один з водіїв дістав незначну травму руки.

Правоохоронці, які прибули на місце, повідомили, що розберуться в пригоді, складуть схему ДТП, а на винуватця буде складено протокол за ст. 124 Адміністративного кодексу України.

Нагадаємо, що за останні декілька днів в Україні сталася ціла низка резонансних аварій. 31 травня в Києві поліцейський автомобіль збив на нерегульованому переході підлітка на велосипеді. 2 червня у Запоріжжі громадянин Вірменії на автомобілі з єврономерами вилетів на тротуар і збив насмерть маму з дитиною. 3 червня в Одесі пенсіонерка збила на пішохідному переході молоду жінку з племінницею. Обидві померли.

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08 06 2018 15:56
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