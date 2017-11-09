У Маріуполі в багатоповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік
На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки, інформує офіційний сайт поліції Донеччини.
В однокімнатній квартирі правоохоронці виявили тіло її господаря 1970 року народження з травмами голови та кінцівок.
В результаті вибуху вибито вікна. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило. Наразі місце події обстежують поліція та фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Причини вибуху та обставини загибелі людини встановлюються.
Нагадаємо, що в центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.
За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, їй відірвало ногу. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.
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