CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ маріупольській школі на Донеччині на ремонт туалету витратили 1 млн грн, зробивши кабінки відкритими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі в шкільному туалеті за мільйон зробили відкриті кабінки
Вартість приниження людської гідності - 1 млн
Фото: facebook.com/inna.yureva
"Я сподіваюсь, у вчительських туалетах теж відкриті кабінки? Маріуполь, 2017-ий рік. Школа №3. Вартість відремонтованого приниження людської гідності – 1 млн грн. Щоб усі вони втопилися у цьому туалеті – починаючи від директора і закінчуючи мером", - написала у Facebook громадська активістка Інна Юр’єва.
Нагадаємо, понад 740 шкіл, що розташовані в районах, постраждалих від бойових дій на Донбасі, зруйновані або пошкоджені.
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08 11 2017 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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