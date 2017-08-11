У Маріуполі в шкільному туалеті за мільйон зробили відкриті кабінки

У маріупольській школі на Донеччині на ремонт туалету витратили 1 млн грн, зробивши кабінки відкритими.

"Я сподіваюсь, у вчительських туалетах теж відкриті кабінки? Маріуполь, 2017-ий рік. Школа №3. Вартість відремонтованого приниження людської гідності – 1 млн грн. Щоб усі вони втопилися у цьому туалеті – починаючи від директора і закінчуючи мером", - написала у Facebook громадська активістка Інна Юр’єва.

Нагадаємо, понад 740 шкіл, що розташовані в районах, постраждалих від бойових дій на Донбасі, зруйновані або пошкоджені.