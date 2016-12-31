У Маріуполі відкрили систему попереднього виявлення цілей на Азовському морі
Відкриття сучасної системи раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей "AEROS", що розміщена на посту технічного спостереження Держприкордонслужби, відбулося на узбережжі Азовського моря в районі Маріуполя.
Крім того, президент вручив охоронцям кордону броньовані автомобілі, снайперські гвинтівки, 18 безпілотних комплексів і малий бойовий катер морської охорони "УMC-1000", повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.
"Відкрита Порошенком система раннього виявлення та попередження "AEROS" виробництва США, якою обладнаний прикордонний пост технічного спостереження, є першим кроком у створенні сучасної системи контролю за морською обстановкою. Вона призначена для радіолокаційного та оптико-електронного спостереження за надводними, повітряними і наземними цілями", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що технічні можливості системи дозволяють забезпечити цілодобовий контроль за Азовським морем у межах Донецької області та завчасно реагувати на обстановку.
Натомість у темний час доби охорона морської ділянки посилюється за рахунок використання прожекторної станції. Нині також, за даними відомства, проводиться робота з подальшої модернізації берегових постів технічного спостереження і заміни застарілого обладнання на сучасні системи.
"Введення в експлуатацію цієї системи дає можливість прикордонникам на ранньому етапі виявляти, ідентифікувати цілі та своєчасно вживати відповідні заходи для протидії потенційним загрозам на державному кордоні", - наголосили в ДПСУ.
Нагадаємо, що сьогодні Порошенко також заявив про те, що з наступного року збільшаться доплати військовим у зоні АТО.
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