У Маріуполі відкрили систему попереднього виявлення цілей на Азовському морі

Вона дає можливість на ранньому етапі виявляти, ідентифікувати цілі на воді

У переддень Нового року президент Петро Порошенко відкрив систему попереднього виявлення цілей на Азовському морі та вручив прикордонникам броньовану й іншу техніку.

Відкриття сучасної системи раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей "AEROS", що розміщена на посту технічного спостереження Держприкордонслужби, відбулося на узбережжі Азовського моря в районі Маріуполя.

Крім того, президент вручив охоронцям кордону броньовані автомобілі, снайперські гвинтівки, 18 безпілотних комплексів і малий бойовий катер морської охорони "УMC-1000", повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Відкрита Порошенком система раннього виявлення та попередження "AEROS" виробництва США, якою обладнаний прикордонний пост технічного спостереження, є першим кроком у створенні сучасної системи контролю за морською обстановкою. Вона призначена для радіолокаційного та оптико-електронного спостереження за надводними, повітряними і наземними цілями", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що технічні можливості системи дозволяють забезпечити цілодобовий контроль за Азовським морем у межах Донецької області та завчасно реагувати на обстановку.

Натомість у темний час доби охорона морської ділянки посилюється за рахунок використання прожекторної станції. Нині також, за даними відомства, проводиться робота з подальшої модернізації берегових постів технічного спостереження і заміни застарілого обладнання на сучасні системи.

"Введення в експлуатацію цієї системи дає можливість прикордонникам на ранньому етапі виявляти, ідентифікувати цілі та своєчасно вживати відповідні заходи для протидії потенційним загрозам на державному кордоні", - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко також заявив про те, що з наступного року збільшаться доплати військовим у зоні АТО.