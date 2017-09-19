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У Маріуполі виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - ФОТО

Склад виявили у центрі міста
У Маріуполі поліція знайшла великий склад зброї бойовиків та викрадений автомобіль.
У Маріуполі виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - ФОТО Фото: dn.npu.gov.ua

У гаражі в центрі міста співробітники карного розшуку Маріуполя виявили автомобіль Hyundai, який викрали із салону в 2014 році під час масових безладів у Маріуполі. У ньому містилася велика партія зброї та боєприпасів: протитанкова керована ракета, 2 заряди від протитанкових гранатометів РПГ-7, 9 пістолетів Макарова, 2 пістолети Марголіна, кулеметні стрічки, понад 1000 набоїв різного калібру - до автомату Калашникова та великокаліберної зброї, - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Фото: dn.npu.gov.ua

Серед іншого було знайдено екіпірування бойовиків із символікою незаконного бандформування "Руська православна армія", облікові журнали видачі зброї учасникам бандформування та перепустки, що видавалися "Службою безпеки ДНР".

Встановлено, що частина зброї, яка була на озброєнні міліції та перебувала на зберіганні у військовій частині 3057, бойовики вкрали 9 травня 2014 року.

Фото: dn.npu.gov.ua

Як з`ясувалося, власники гаражу не користувалися ним тривалий час і не підозрювали про диверсійну схованку.

Наразі співробітники карного розшуку проводять заходи щодо встановлення власника схрону та членів, які входили до незаконного збройного формування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 263 Кримінального кодексу України ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

 

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19 09 2017 18:30
ТЕГИ: АТО
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