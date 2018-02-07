У Маріуполі затримали "прокурора" окупованого Донецька
Зазначається, що це громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який останнім часом проживав в окупованому Севастополі та працював у "прокуратурі" так званої "ДНР", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
У відомстві додають, що наразі він пояснює свої дії Нацполіції.
#Нацгвардія: На виїзді з Маріуполя затримали "прокурора" "ДНР"— МВС України (@MVS_UA) July 2, 2018
Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював в прокуратурі так званої ДНР.
Свої дії він пояснює Нацполіції. pic.twitter.com/Nghd6Xgu6z
Як повідомляв iPress.ua, в кав'ярні Маріуполя працівники Державної прикордонної служби побилися з персоналом. В одного з прикордонників зламана щелепа і численні забої. У жінки-офіцера струс мозку.
Як стверджує помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, підполковник Державної прикордонної служби попросив дати йому меню українською мовою, і це викликало спротив тамтешнього персоналу. За словами речника ДПСУ, прикордонники "поводилися абсолютно адекватно і ні в який спосіб не провокували застосування проти них сили".
Також, адміністрація кафе "RedCups" заявляє, що до закладу службовціприйшли в нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивн
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Друге дихання, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"