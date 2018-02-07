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У Маріуполі затримали "прокурора" окупованого Донецька

Чоловік працював у "прокуратурі" так званої "ДНР"
На виїзді з Маріуполя правоохоронці затримали так званого "прокурора" окупованих районів Донецької області.
У Маріуполі затримали "прокурора" окупованого Донецька Фото: скріншот з відео

Зазначається, що це громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який останнім часом проживав в окупованому Севастополі та працював у "прокуратурі" так званої "ДНР", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві додають, що наразі він пояснює свої дії Нацполіції.

Як повідомляв iPress.ua, в кав'ярні Маріуполя працівники Державної прикордонної служби побилися з персоналом. В одного з прикордонників зламана щелепа і численні забої. У жінки-офіцера струс мозку.

Як стверджує помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, підполковник Державної прикордонної служби попросив дати йому меню українською мовою, і це викликало спротив тамтешнього персоналу. За словами речника ДПСУ, прикордонники "поводилися абсолютно адекватно і ні в який спосіб не провокували застосування проти них сили".

Також, адміністрація кафе "RedCups" заявляє, що до закладу службовціприйшли в нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивн

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02 07 2018 11:12
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