У Маріуполі затримали "прокурора" окупованого Донецька

На виїзді з Маріуполя правоохоронці затримали так званого "прокурора" окупованих районів Донецької області.

Зазначається, що це громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який останнім часом проживав в окупованому Севастополі та працював у "прокуратурі" так званої "ДНР", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві додають, що наразі він пояснює свої дії Нацполіції.

#Нацгвардія: На виїзді з Маріуполя затримали "прокурора" "ДНР"



Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював в прокуратурі так званої ДНР.



Свої дії він пояснює Нацполіції. pic.twitter.com/Nghd6Xgu6z — МВС України (@MVS_UA) July 2, 2018

Як повідомляв iPress.ua, в кав'ярні Маріуполя працівники Державної прикордонної служби побилися з персоналом. В одного з прикордонників зламана щелепа і численні забої. У жінки-офіцера струс мозку.

Як стверджує помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, підполковник Державної прикордонної служби попросив дати йому меню українською мовою, і це викликало спротив тамтешнього персоналу. За словами речника ДПСУ, прикордонники "поводилися абсолютно адекватно і ні в який спосіб не провокували застосування проти них сили".

Також, адміністрація кафе "RedCups" заявляє, що до закладу службовціприйшли в нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивн