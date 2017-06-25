У Маріуполі з'явилася перша "розумна" зупинка громадського транспорту
"Чому ж смарт? Бо це вай-фай, це екран, де ми будемо транслювати необхідну інформацію про роботу поліції, про розшукуваних злочинців, це карта руху громадського транспорту та інша корисна інформація для мешканців і гостей міста. На моніторі також транслюватиметься час прибуття громадського транспорту", - повідомив керівник головного управління Нацполиции в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook.
За його словами, біля зупинки встановлять ще електронний ibox, через який кожен зможе отримати інформацію про діяльність поліції, а також записатися на прийом до керівництва головного управління та територіальних підрозділів поліції Донецької області.
Зазначимо, що на зупинці вже встановлені відеокамери і необхідне обладнання для зарядки мобільних телефонів.
Нагадаємо, що в Дніпрі відкрили дві зупинки громадського транспорту з безкоштовним інтернетом, зарядними пристроями для мобільних телефонів та кнопкою для виклику поліції.
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