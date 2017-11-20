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У Марокко в черзі за гуманітаркою задавили насмерть 17 людей

Під час тисняви ​​також зазнали травмувань щонайменше 38 людей
У неділю, 19 листопада, в Марокко в результаті масової паніки під час роздачі гуманітарної допомоги в тисняві загинули щонайменше 17 осіб
У Марокко в черзі за гуманітаркою задавили насмерть 17 людей Фото: ЕРА

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Інцидент стався в селі Сиди Буалем, розташованому неподалік від портового міста Ес-Сувейра. Під час тисняви ​​також зазнали травмувань щонайменше 38 людей.

Тиснява виникла під час роздачі продуктових пакетів на місцевому ринку, на якому одночасно зібралися близько тисячі осіб. Процес роздачі продуктів харчування не організували належним чином, що призвело до трагедії. Місцеві правоохоронні органи почали розслідування, щоб з'ясувати, хто відповідальний за трагічний інцидент. Король Мухаммед VI розпорядився надати сім'ям жертв і постраждалих необхідну підтримку. Влада також візьме на себе витрати на похорон загиблих і медичну допомогу постраждалим.

Більшість жертв і постраждалих - жінки. Зважаючи на критичний стан деяких постраждалих можливе збільшення кількості загиблих.

Нагадаємо, у жовтні щонайменше 24 людини загинуло в результаті тисняви на індуїстській церемонії на півночі Індії.

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20 11 2017 06:30
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