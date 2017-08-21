У Марселі автомобіль протаранив автобусну зупинку: є жертви

На півдні Франції у Марселі машина врізалася в автобусну зупинку.

Водій автомобіля заарештований, повідомляє поліція. Правоохоронці поки не повідомляють, чи розглядає вона цей інцидент як теракт.

Як повідомляє агентство AFP, водій автомобіля спочатку наїхав на одну зупинку, в результаті чого загинув перехожий. Після чого, той же самий водій скоїв наїзд на іншу зупинку.

За даними видання La Provence, зіткнення відбулося в районі Старого порту.

Поліцейські радять жителям поки утримуватися від прогулянок в цю частину міста.

Нагадаємо, що у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Згодом, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.

Пізніше видання El Espaňol повідомило, що терористи, які вчинили напад в Барселоні, мали більш жорстокі плани. Початковою ідеєю атаки було наповнення трьох фургонів вибуховими речовинами і підрив їх у трьох багатолюдних частинах міста. Однією з поставлених цілей був собор Саграда-Прізвище (Святого Сімейства).

Перед атаками в Барселоні та Камбрільсі два вибухи прогриміли в іспанському муніципалітеті Альканар, унаслідок чого загинуло двоє людей. Було встановлено, що в будинку спрацював вибуховий пристрій, який виготовляли терористи, які там проживали.