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У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів

За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення
Група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям у французькому Марселі.
У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів Фото: reuters

Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine, прибувши на місце на трьох транспортних засобах. Поліцейські вступили в перестрілку і організували оточення, передає Express з посиланням на місцеві медіа.

На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби. За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, що в ніч на Новий рік у 15 окрузі Марселя чоловіка розстріляли з автоматичної зброї.

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21 05 2018 20:58
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