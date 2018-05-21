CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрупа невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям у французькому Марселі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів
За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення
Фото: reuters
Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine, прибувши на місце на трьох транспортних засобах. Поліцейські вступили в перестрілку і організували оточення, передає Express з посиланням на місцеві медіа.
На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби. За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення.
Нагадаємо, що в ніч на Новий рік у 15 окрузі Марселя чоловіка розстріляли з автоматичної зброї.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 05 2018 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?