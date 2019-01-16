У Мартиненка кажуть про залякування його адвокатів

Захист Миколи Мартиненка стверджує, що НАБУ через активістів намагається залякати адвоката Петра Бойка, який захищає в суді екс-депутата.

"Війна НАБУ і САП проти Мартиненка перейшла на новий рівень – проти його адвокатів. Близька до НАБУ громадська організація "Центр протидії корупції" написала скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісію адвокатури із звинуваченням Петра Бойка в нібито порушенні адвокатської етики. Бо адвокат настільки ефективно виконує свою роботу і демонструє в суді всю нікчемність "доказів" НАБУ-САП", - заявила прес-служба колишнього депутата.

Петро Бойко відзначив, що ст. 23 закону про адвокатуру гарантує адвокатам право на професійну діяльність. "Забороняється втручання у правову позицію адвоката, а його висловлювання у справі не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності. Але хлопцям і дівчатам, які під виглядом незалежних активістів обслуговують НАБУ, закон не писаний. Коли намагаються залякати адвоката якимись дисциплінарними санкціями - це вже відчай. А що далі - вимагатимуть позбавити права на професію? Чи, може, НАБУ намалює справу і проти мене?", - запитав Бойко.

Прес-служба екс-депутата підкреслила, що так звана "справа Мартиненка" в суді розвалюється на очах. "Тому зрозуміло, чому так нервують НАБУ і його кишенькові активісти. Розпіарена "швейцарська флешка" показала, що жодних доказів проти Мартиненка немає, жодного його підпису ніде немає. У Швейцарії за 5 років нічого не було передано до суду - бо нема чого передавати. Микола Мартиненко не мав стосунку до компанії "Бредкрест" і до її коштів, не володів її акціями. Рухнув міф, який кілька років роздмухували НАБУ та інші учасники піар-кампанії проти Мартиненка", - наголошується у повідомленні.

"Найбільша надія НАБУ була на розрекламовану ксерокопію банківського формуляру про відкриття рахунку нібито від імені Миколи Мартиненка. Адвокат у суді продемонстрував, що до цієї ксерокопії будь-хто може за допомогою ксерокса вписати будь-яке ім'я. А "Бредкрест" (на який нібито відкривався рахунок) на той момент взагалі не існував. За це "активісти" з центру Шабуніна і подали скаргу на Петра Бойка, хоча суд не побачив у діях адвоката жодних порушень. Тепер "активісти" намагаються врятувати НАБУ від ганьби", - вказали у Мартиненка.

"Центр Шабуніна демонструє політичну заанґажованість на користь НАБУ. Раніше ЦПК програв суд, який підтвердив, що ця організація дискредитує Мартиненка у своєму "реєстрі публічних осіб", створеному на грантові кошти", - нагадала прес-служба екс-депутата.