У Мартиненка кажуть, що ксерокопії із "швейцарської флешки" не допоможуть НАБУ

Адвокат також вказав, що в Швейцарії ця справа упродовж кількох років не була передана до суду, нібито, через відсутність доказів

Адвокат екс-депутата Миколи Мартиненка заявив, що матеріали із "швейцарської флешки" нічим не допоможе НАБУ та прокурорам САП. За його словами, захист враховував ці ксерокопії у своїй стратегії і готовий їх документально спростовувати.

"Ми представимо суду документи, які спростовують звинувачення НАБУ. По-перше, щодо контракту "Енергоатома" з чеською "Шкодою" немає збитків і немає складу злочину. По-друге, Микола Мартиненко не є бенефіціаром панамської компанії "Брадкрест", куди намагаються прив'язати його прізвище", - повідомив адвокат Петро Бойко.

За словами адоваката, Микола Мартиненко не був засновником чи власником компанії "Брадкрест".

"НАБУ і САП з посиланням на незавірену ксерокопію "форми А" стверджують про нібито її заповнення Мартиненком 15 січня 2007 р. як доказ того, що він є власником. Але на той момент це підприємство не існувало і навіть не було внесено до реєстру. "Брадкрест" почав функціонувати після випуску акцій – і власником там значилась інша особа. Це доведено і ця інформація знаходиться в одному з томів справи", - сказав адвокат.

"Ноу-хау" НАБУ та САП стало приховування від суду своїх же доказів - причому після величезного піару на "справі Мартиненка". Нещодавно близький до НАБУ прокурор Симків намагався приховати від суду одразу кілька томів справи! Там містився ключовий доказ на користь Миколи Мартиненка – про стандартну європейську ціну на продукцію "Шкоди" для "Енергоатому". А саме на звинуваченні в нібито завищенні ціни і збитках юридично будується вся справа. Хоча насправді "Енергоатом" отримав 21 млн. грн. прибутку, і це підтвердила незалежна експертиза. Натомість НАБУ відмовилось отримати інформацію про ціни на продукцію "Шкоди" в інших країнах, бо це повністю руйнує всі звинувачення в нібито розкраданні коштів", - підкреслив Бойко.

За словами захисника, законність і змагальність судового процесу НАБУ та деякі прокурори САП розуміють як позбавлення Мартиненка права повноцінно захищатись. "Новий приклад: прокурор Симків не надав суду 179 аркушів із матеріалів, отриманих від швейцарських колег на флеш-накопичувачі. Де ці документи? Далі: іноземною мовою роздруковано 434 аркуші, а в українському перекладі – аж 533. Що НАБУ дописало на зайвих 99 аркушах? А 78 аркушів взагалі не перекладено - тобто, суд не може вивчити цю інформацію", - вказав Петро Бойко.

"Не дивно, що НАБУ та близькі активісти агресивно захищають такі "докази" - бо інших немає. Попри всі гучні заяви, "маски-шоу" і величезні ресурси, вкладені в демонізацію Мартиненка", - відзначив адвокат.