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У Мартиненка назвали арешт його майна піаром та помстою з боку НАБУ і САП

Захисники Мартиненка вважають, що НАБУ і САП давно перетворились на політичні органи
Колишній депутат Микола Мартиненко оскаржить в Апеляційному суді рішення суду про арешт свого майна, ухвалене за зверненням САП.
У Мартиненка назвали арешт його майна піаром та помстою з боку НАБУ і САП Микола Мартиненко. Фото: ukr.lb.ua

"Намагання керівників НАБУ і САП за будь-яку ціну арештувати майно Миколи Мартиненка є безпідставними. Це нічого не змінить в цій справі. Тому справжні мотиви тут зовсім не юридичні. Крім того, це рішення ухвалювалось судом таємно, під тиском НАБУ і САП. Ми дізналися про нього зі ЗМІ. Захист його оскаржить, як тільки отримає на руки", - сказав адвокат Петро Бойко, який преставляє інтереси Мартиненка.

Прес-служба колишнього депутата наголосила, що "керівники НАБУ і САП вже півтора року безуспішно намагаються сфабрикувати звинувачення на адресу Миколи Мартиненка. Тепер Ситник і Холодницький прагнуть зберегти обличчя і показати хоч якийсь результат. Цим феноменальним "результатом" і став арешт майна людини, яка ще в 2015 р. добровільна відмовилась від депутатської недоторканності, нікуди не втікає, співпрацює зі слідством і якій в реальності немає чого пред’явити".

"НАБУ і САП давно перетворились на політичні органи. Вони дуже стурбовані своїм піаром та кількістю "лайків". А у випадку з Миколою Мартиненком – це ще й примітивна помста за його критику на адресу керівників НАБУ і САП. Нещодавно вони всерйоз вимагали арешту Мартиненка через його інтерв’ю", - заявили у екс-депутата.

Його прес-служба вказала, що "Микола Мартиненко готовий до продовження піар-кампанії з боку керівників НАБУ і САП та до нових фейкових підозр".

Екс-депутат збирається притягнути до кримінальної відповідальності "організаторів та виконавців політичного замовлення проти себе".

Нагадаємо, що суд заарештував квартиру в Києві колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

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31 05 2017 10:47
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