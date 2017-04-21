У Мартиненка прогнозують, що його справу розглядатиме суддя-хабарник Бобровник, контрольований НАБУ
Прес-служба Миколи Мартиненка нагадала, що Олександр Бобровник нещодавно став фігурантом гучного скандалу. Проект Автомайдану PROSUD оприлюднив інформацію про те, що цей суддя у 2015 році вживав спиртні напої і, ймовірно, отримував хабарі на робочому місці, перераховуючи гроші під столом. Про це свідчать відеозаписи в рамках оперативно-технічних заходів у службовому кабінеті судді. Але попри ці викриття Бобровник і далі залишається на посаді судді Солом'янського районного суду Києва.
Раніше на своїй сторінці у Facebook журналіст-розслідувач Володимир Бойко писав: "Бобровник – це кишеньковий суддя директора НАБУ Ситника. Кишеньковий – у буквальному розумінні, оскільки детективи НАБУ в присутності сторонніх людей викликають у нецензурних висловах Бобровника до себе за отриманням вказівок. Бобровник ревно обслуговує всі забаганки НАБУ, а за це йому дозволяється заробляти на інших справах", - стверджує Бойко.
ЗМІ також пов'язували лояльність судді Бобровника до НАБУ з наявністю кримінального провадження щодо нього, відкритого НАБУ.
"Зараз Бобровника, який давно перебуває на гачку у НАБУ, Бюро використовує в якості кишенькового судді, що освячує фальсифіковані Ситником і його детективами справи", - наголошують у прес-службі Миколи Мартиненка. І нагадують Бобровнику долю іншого судді-прислужника – Родіона Кірєєва – який виконував усі забаганки режиму Януковича. Нині Кірєєв переховується від українського правосуддя в Росії.
У прес-службі також нагадали, що "Народний Фронт" вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді Бобровника.
"Так звана "справа Мартиненка" не лише сфальшована від початку до кінця. Зараз вона вже набуває рис відвертого політичного переслідування, яким займається НАБУ. Якщо суспільство дозволить Бобровнику винести завідома незаконне рішення щодо Мартиненка, завтра детективи-фальсифікатори пошиють білими нитками справи проти кожного", - наголошується у заяві.
Нагадаємо, у "Народному фронті" заявили також, що затримання Національним антикорупційним бюро Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.
"Попри те, що до сьогодні кошти і активи, виведені Януковичем, так і не стали предметом розслідування НАБУ, бюро переслідує політика з послідовною українською і антиросійською позицією", - зазначається у заяві.
Водночас, у НАБУ стверджують, що суддю, який обиратиме міру запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, визначить автоматизована система.
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