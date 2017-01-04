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У машині, в якій вранці стався вибух, їхав одеський Дарт Вейдер

Ніколаєнко пов'язує інцидент з конфліктом в житловому комплексі "Білий парус"
В автомобілі, в якому у суботу в Одесі стався вибух, їхав одесит Жан Ніколаєнко, який відомий за своїми появами в образі Дарта Вейдера.
У машині, в якій вранці стався вибух, їхав одеський Дарт Вейдер Фото: timer-odessa.net

Він підтвердив це в ефірі одеського телеканалу "Академія", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я їхав з сім'єю, стався хлопок, а потім, через 3-4 секунди – вибух", – зазначив Ніколаєнко.

Вибуховий пристрій був малопотужний і не міг завдати серйозної шкоди автомобілю або пасажирам. Журналісти ТК "Академія" повідомили, що на дорозі була знайдена чека.

Ніколаєнко пов'язує інцидент з конфліктом в житловому комплексі "Білий парус", де він проживає.

"Пов'язати це можу тільки з останніми подіями, які відбуваються в "Білому парусі". Я намагався перевести будинок до правління ОСББ", – повідомив він.

Нагадаємо, в суботу, 1 квітня, вранці в Одесі на вулиці Гаршина стався вибух в автомобілі з пасажирами. Постраждалих немає.

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01 04 2017 23:10
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