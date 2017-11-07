У МАУ кажуть, що не перешкоджали виходу Ryanair на український ринок
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"МАУ здивована заявою ірландського бюджетного перевізника Ryanair про скасування своїх планів на українському ринку", - йдеться у повідомленні.
"Своє рішення лоукост пояснює бажанням аеропорту "Бориспіль" захистити "високотарифних перевізників", в тому числі й МАУ, та позбавити наших співвітчизників можливості літати за доступними цінами", - заявили в компанії.
Це твердження, повідомляють у авіакомпанії МАУ, не відповідає дійсності.
"У відповідь на численні звинувачення у створенні перешкод для появи в Україні нових перевізників МАУ офіційно заявляє, що не є учасником переговорів між аеропортом "Бориспіль" та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів", - повідомляє прес-служба.
"У зв’язку з цим викликають здивування емоційні та безвідповідальні заяви міністра інфраструктури, який стверджує, що основною причиною рішення Ryanair є МАУ. І замість того, щоб шукати альтернативне рішення, намагається виправдати себе в публічному полі", - додали в компанії.
Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.
Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.
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