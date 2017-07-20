У МАУ кажуть, що не втручаються в переговори з Ryanair

Компанія солідарна з будь-якою авіаструктурою, і не вважає когось своїм ворогом

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ, Київ) не має ніякого впливу і не бере участі будь-яким чином в переговорах про польоти в Україну найбільшого авіаперевізника Європи - лоукост Ryanair.

"Ми не залучені в переговори, я не знаю на якій вони стадії, я оцінюю ситуацію як триває переговорний процес", - заявив глава наглядової ради МАУ Арон Майберг, пише "Інтерфакс-Україна".

Майберг також зазначив, що МАУ солідарна з будь-якою авіаструктурою, і не вважає когось своїм ворогом.

"Якщо будь-яка компанія хоче літати в Україну - вона повинна літати", - додав він.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.