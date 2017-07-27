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У МАУ кажуть, що ніякого боргу перед державою компанія не має

В компанії зазначили, що мова може йти про "спірну суму"
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) спростовує наявність заборгованості перед державою у розмірі 400 мільйонів гривень.
У МАУ кажуть, що ніякого боргу перед державою компанія не має Фото: avia.tickets.ua

"Що стосується 400 млн грн, озвучених паном міністром, я не знаю яким чином він порахував ці цифри, боргу такого немає", - заявив президент МАУ Юрій Мірошников на прес-конференції в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що мова може йти про "спірну суму".

"Я можу припустити, що мова йде про спірну суму і тут, напевно, не вистачить і години, щоб перерахувати кількість судових позовів, щодо збору до спецфонду... перестав бути законним, і МАУ перестала його оплачувати", - додав Мірошников.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

В свою чергу, Міністерство інфраструктури України планує направити зустрічний позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", аби позбавити перевізника привілейованого становища на ринку.

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27 07 2017 20:06
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