У МАУ набули чинності нові правила перевезення ручної поклажі

З 15 січня набули чинності нові правила перевезення ручної поклажі авіакомпанії МАУ, які були анонсовані восени минулого року.

Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть узяти з собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більш ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку, повідомила прес-служба перевізника.

Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких входить перевезення зареєстрованого багажу і пасажири преміум або економ-класу обслуговування на далекомагістральних рейсах, зможуть узяти з собою на борт літака 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 7 кг і розмірами не більш ніж 55х40х20 см і 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж ніж 40х30х10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Пасажири бізнес-класу середньомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 12 кг і розмірами не більш ніж 55х40х20 см і 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Пасажири бізнес-класу далекомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 3 місця ручної поклажі: 2 місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більш ніж 55х40х20 см кожне і 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Крім того, незалежно від класу обслуговування і тарифу пасажирам надана можливість узяти з собою одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її провезення збір у розмірі 15 євро.

Будь-які додаткові особисті речі, як-от пакети Duty Free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед і інші, повинні бути упаковані в місце ручної поклажі. Всі особисті речі пасажира, що не упаковані в ручну поклажу, будуть вважатися окремим місцем ручної поклажі або багажу, в разі перевищення допустимої норми провезення ручної поклажі, і будуть прийняті до перевезення тільки після сплати встановленого за їх перевезення тарифу.

Також, МАУ підвищила плату за друк посадкового талона. Уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон.