У Маямі обвалився 950-тонний пішохідний міст: є загиблі

У Маямі штату Флорида обвалився пішохідний міст, унаслідок чого кілька людей загинули.

Під завалами застрягли кілька розбитих машин. Зазначається, що цей міст біля будівлі Міжнародного університету Флориди був відкритий лише нещодавно, - повідомляє CNN.

BREAKING: A portion of a new pedestrian bridge has collapsed in Miami, "mass causalities" reported. NBC-affiliate WTVJ:



- Bridge is located near Florida International University

- Bridge was not yet open

- Several cars believed to be trapped beneath the bridge pic.twitter.com/ZgvBiqyG6R — MSNBC (@MSNBC) 15 марта 2018 г.

Згідно з офіційними документами, будівництво цього моста обійшлося в 14,2 мільйони доларів, його профінансував Департамент транспорту США у рамках гранту на суму 19,4 млн доларів.

Нагадаємо, як мінімум 10 людей стали жертвами обвалу нового моста, який перебуває на стадії будівництва на кордоні провінцій Кундинамарка і Мета.

