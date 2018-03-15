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У Маямі обвалився 950-тонний пішохідний міст: є загиблі

Міст мав довжину 174 футів
У Маямі штату Флорида обвалився пішохідний міст, унаслідок чого кілька людей загинули.
У Маямі обвалився 950-тонний пішохідний міст: є загиблі Фото: AP

Під завалами застрягли кілька розбитих машин. Зазначається, що цей міст біля будівлі Міжнародного університету Флориди був відкритий лише нещодавно, - повідомляє CNN.

Згідно з офіційними документами, будівництво цього моста обійшлося в 14,2 мільйони доларів, його профінансував Департамент транспорту США у рамках гранту на суму 19,4 млн доларів.
 

Нагадаємо, як мінімум 10 людей стали жертвами обвалу нового моста, який перебуває на стадії будівництва на кордоні провінцій Кундинамарка і Мета.
 

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15 03 2018 21:35
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