У Маямі обвалився 950-тонний пішохідний міст: є загиблі

Під завалами застрягли кілька розбитих машин. Зазначається, що цей міст біля будівлі Міжнародного університету Флориди був відкритий лише нещодавно, - повідомляє CNN.

BREAKING: A portion of a new pedestrian bridge has collapsed in Miami, "mass causalities" reported. NBC-affiliate WTVJ:



- Bridge is located near Florida International University

- Bridge was not yet open

- Several cars believed to be trapped beneath the bridge pic.twitter.com/ZgvBiqyG6R