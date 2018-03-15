CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Маямі штату Флорида обвалився пішохідний міст, унаслідок чого кілька людей загинули.
Нагадаємо, як мінімум 10 людей стали жертвами обвалу нового моста, який перебуває на стадії будівництва на кордоні провінцій Кундинамарка і Мета.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маямі обвалився 950-тонний пішохідний міст: є загиблі
Міст мав довжину 174 футів
Фото: AP
Під завалами застрягли кілька розбитих машин. Зазначається, що цей міст біля будівлі Міжнародного університету Флориди був відкритий лише нещодавно, - повідомляє CNN.
BREAKING: A portion of a new pedestrian bridge has collapsed in Miami, "mass causalities" reported. NBC-affiliate WTVJ:— MSNBC (@MSNBC) 15 марта 2018 г.
- Bridge is located near Florida International University
- Bridge was not yet open
- Several cars believed to be trapped beneath the bridge pic.twitter.com/ZgvBiqyG6R
Згідно з офіційними документами, будівництво цього моста обійшлося в 14,2 мільйони доларів, його профінансував Департамент транспорту США у рамках гранту на суму 19,4 млн доларів.
Нагадаємо, як мінімум 10 людей стали жертвами обвалу нового моста, який перебуває на стадії будівництва на кордоні провінцій Кундинамарка і Мета.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 03 2018 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції