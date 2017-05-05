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У "Майорському" зупинили людину з "пенсійним" від "ЛНР"

Громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів для проведення "фільтраційних заходів"
У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону виявили недійсні документи, які видає окупаційна влада на території Луганської області.
У "Майорському" зупинили людину з "пенсійним" від "ЛНР" Фото: Informator.media

Це сталося 5 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Під час оформлення громадянина України, який прямував до непідконтрольної території пішки, прикордонним нарядом виявлено пенсійне посвідчення так званої "ЛНР", – інформує відомство.

Громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів для проведення "фільтраційних заходів", додають прикордонники.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували виплати пенсій померлих громадян тимчасово окупованих територій Луганської області.

СБУ отримала незаперечні докази смерті майже 500 пенсіонерів на території Луганської області, тимчасово підконтрольної проросійським угрупованням. СБУ передала інформацію в Головне управління Пенсійного фонду України в області. Виплати на ці рахунки припинено, вже нараховані гроші повернули в державний бюджет.

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05 05 2017 23:39
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