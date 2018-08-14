У медінститутах не використовується лікувальне обладнання на сотні мільйонів, - ЗМІ

Держаудитслужба провела перевірки у закладах Національної медичної академії наук: Інституті отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка та Інституті ядерної медицини та променевої діагностики

Впродовж семи років Інститут отоларингології та Інститут ядерної медицини не може ввести в експлуатацію дороговартісне обладнання через брак бюджетних коштів та кримінальні провадження.

Перевірки показали, що на балансі установ є медичне обладнання вартістю 192,9 мільйонів гривень, придбане протягом 2011-2013 років, повідомляє проект "Марлін" з посиланням на листи Національної медичної академії наук та Державної аудиторської служби, інформує "Українська правда".

На сьогодні воно досі не встановлено.

За інформацією Академії медичних наук та Аудиторської служби причиною простою обладнання стала нестача бюджетних коштів, порушена кримінальна справа та відсутність необхідних дозволів.

В Інституті отоларингології обладнання на 125,55 мільйонів гривень не введено в експлуатацію через роботи із запуску, що тривають, та отримання необхідних дозволів.

За інформацією Академії медичних наук орієнтовний термін запуску обладнання – друга половина вересня 2018 року.

Зокрема, комп’ютерний томограф, цифрова рентгенівська установка та магнітно-резонансний томограф вже встановлені, однак очікують апгрейд програмного забезпечення і фінальне налаштування.

Також необхідно отримати дозвільну документацію для використання цієї техніки в медичній практиці. Документи також ще оформлюють для лінійного прискорювача.

Ще один комп’ютерний томограф – в процесі інсталяції.

Різне допоміжне обладнання на суму 2,5 мільйонів гривень буде введено в експлуатацію після отримання фінансування протягом 2018 року.

В Інституті ядерної медицини через брак коштів простоює магнітно-резонансний томограф Ingenia 3.0 вартістю 31,5 млн грн та комплекс трьохмодальної системи ОФЕКТ/КТ/ПЕТ Any Scan SCP вартістю 33,85 млн грн.

В Академії кажуть, що тендери на реконструкцію приміщення для томографу вже завершені, але не повідомляють, коли завершаться роботи.

Для введення в експлуатацію зазначеної трьохмодальної системи у жовтні 2017 року її вирішили передати до Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О Шалімова.

Однак апаратура перебуває під арештом у кримінальному провадженні від 2014 року. Розслідування триває стосовно розтрати бюджетних коштів службовими особами державного підприємства "Укрмедпроектбуд" та приватної фірми ТОВ "Укрпрофмед" під час будівництва дитячої лікарні "Охматдит".

На сьогодні закінчені слідчі дії по ідентифікації обладнання. Від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури очікується рішення про зняття арешту.

Тільки після цього комплекс трьохмодальної системи буде переданий до Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О Шалімова.