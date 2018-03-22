У Медведчука звинуватили Луценка в провокації через справу Савченко

У русі відреагували на слова генпрокурор Юрія Луценка, що затримання Рубана і подання на арешт Савченко – лише початок

У громадському русі "Український вибір - Право народу" розцінюють як провокацію і маніпуляцію спробу пов'язати справу "Савченко-Рубана" з цим рухом і його лідером Віктором Медведчуком.

Про це йдеться у заяві на сайті руху.

"Маніпулятивна спроба влади провести зв'язок між Громадським рухом "Український вибір - Право народу" і справою "Савченко - Рубана" свідчить про те, що в Україні реалізується сценарій "партії війни", - йдеться в заяві.

Так у русі відреагували на слова генпрокурор Юрія Луценка, що затримання Рубана і подання на арешт Савченко – лише початок, а правоохоронці здогадуються, хто є їх "ляльководом".

"Ми здогадуємося, хто цей ляльковод, бо чуємо тут гасла так званого "Українського вибору" (головою "Українського вибору" є політик, екс-нардеп і кум Путіна Віктор Медвечук, - ред.). Ми щойно чули не один раз у промовах нардепа – суб’єкта мого подання – про збройний переворот на Майдані, про олігархів, про Порошенка, що розв’язав війну, – все це вже ми чули у Сімферополі, Луганську і Донецьку", - сказав генпрокурор.

У русі також заявили про політичний тиск, який "переслідує єдину мету: дискредитувати, усунути "Український вибір".

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.