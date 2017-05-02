У Мехіко дозволили евтаназію, одностатеві шлюби та марихуану
Документ урочисто підписав глава уряду Мехіко Мігель Анхель Мансера, повідомляє 9 канал.
"Сьогодні історичний день для міста Мехіко, ми стали частиною освячення сучасних і прогресивних законів", – сказав Мансера.
Окрім того, за новою конституцією столиця Мексики отримує набагато більше можливостей як рівноправний територіальний суб'єкт. Мехіко тепер фінансово і податково незалежне від центральної влади місто.
Документ гарантує шлюбну рівноправність для сексуальних меншин, право городян на "гідну смерть" (евтаназію), дозволяє використання марихуани в медичних цілях і забороняє приватизацію водних ресурсів міста.
Пішоходи Мехіко отримали перевагу перед водіями транспортних засобів, торговці – обмеження у вуличній торгівлі, а тварини – гарантований захист.
Нагадаємо, у жовтні 2016 учасники право-радикальних організацій зірвали в центрі Києва акцію, присвячену легалізації легких наркотиків.
Улітку 2016 парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях, а парламент Канади прийняв закон про легалізацію евтаназії.
Народний депутат Сергій Лещенко висловив думку, що наступне скликання Верховної Ради ухвалить закон про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів.
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