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У Мехіко обвалилася будівля торговельного центру, – ФОТО

Інформації про загиблих чи постраждалих немає
У столиці Мексики Мехіко сьогодні, 12 липня, обвалилася будівля торгового центру Artz Pedregal.
У Мехіко обвалилася будівля торговельного центру, – ФОТО Фото: twitter.com/AztecaNoticias

Як повідомляє Reuters, обвал стався вдень.

Фрагмент будівлі торгового центру розвалився за кілька секунд.

Експертам доведеться провести розслідування, пов'язаний обвал будівлі з проектуванням, конструкцією чи матеріалами, які використовувалися при будівництві торгового центру.


Фото: twitter.com/AztecaNoticias


Фото: twitter.com/AztecaNoticias


Фото: twitter.com/AztecaNoticias

Нагадаємо, 6 липня у смт Ніжин Чернігівській області у двоповерховій недобудованій будівлі на вул. Борзнянський шлях обвалилася плита перекриття, внаслідок чого загинули діти.

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12 07 2018 22:26
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