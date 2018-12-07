CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Мексики Мехіко сьогодні, 12 липня, обвалилася будівля торгового центру Artz Pedregal.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мехіко обвалилася будівля торговельного центру, – ФОТО
Інформації про загиблих чи постраждалих немає
Фото: twitter.com/AztecaNoticias
Як повідомляє Reuters, обвал стався вдень.
Фрагмент будівлі торгового центру розвалився за кілька секунд.
Експертам доведеться провести розслідування, пов'язаний обвал будівлі з проектуванням, конструкцією чи матеріалами, які використовувалися при будівництві торгового центру.
Фото: twitter.com/AztecaNoticias
Фото: twitter.com/AztecaNoticias
Фото: twitter.com/AztecaNoticias
Нагадаємо, 6 липня у смт Ніжин Чернігівській області у двоповерховій недобудованій будівлі на вул. Борзнянський шлях обвалилася плита перекриття, внаслідок чого загинули діти.
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12 07 2018 22:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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