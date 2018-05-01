CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ мексиканському штаті Халіско 5 січня мікроавтобус упав з мосту у водойму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці автобус упав з мосту у воду, загинуло щонайменше дев'ять осіб
Ще семеро людей дістали поранення
Фото: Twitter Protección Civil JAL
Транспортний засіб впав з мосту у водойму між містами Аутлан та Ель-Грульйо. Всередині мікроавтобуса знаходилися робітники, - повідомила місцева служба цивільної оборони на своїй сторінці в Twitter.
Фото: Twitter Protección Civil JAL
Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.
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