У Мексиці автобус упав з мосту у воду, загинуло щонайменше дев'ять осіб Ще семеро людей дістали поранення

У мексиканському штаті Халіско 5 січня мікроавтобус упав з мосту у водойму.

Фото: Twitter Protección Civil JAL‏

Транспортний засіб впав з мосту у водойму між містами Аутлан та Ель-Грульйо. Всередині мікроавтобуса знаходилися робітники, - повідомила місцева служба цивільної оборони на своїй сторінці в Twitter. Фото: Twitter Protección Civil JAL‏ Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.

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