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У Мексиці автобус упав з мосту у воду, загинуло щонайменше дев'ять осіб

Ще семеро людей дістали поранення
У мексиканському штаті Халіско 5 січня мікроавтобус упав з мосту у водойму.
У Мексиці автобус упав з мосту у воду, загинуло щонайменше дев Фото: Twitter Protección Civil JAL‏

Транспортний засіб впав з мосту у водойму між містами Аутлан та Ель-Грульйо. Всередині мікроавтобуса знаходилися робітники, - повідомила місцева служба цивільної оборони на своїй сторінці в Twitter. 

Фото: Twitter Protección Civil JAL‏ 

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.

 
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05 01 2018 08:59
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