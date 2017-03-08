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У Мексиці автобус зіштовхнувся з вантажівкою та впав в ущелину

Пасажири автобуса припускають, що їхній водій міг заснути за кермом
У Мексиці під час падіння пасажирського автобуса в ущелину загинули одинадцять людей.
У Мексиці автобус зіштовхнувся з вантажівкою та впав в ущелину Фото: mexiconewsdaily.com

Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Спочатку була інформація про вісьмох загиблих, але пізніше було встановлено, що жертвами стали 11 осіб, ще щонайменше 15 осіб постраждали, повідомляє ТСН.

Вантажівка зіштовхнула автобус з траси. Проїхавши декілька десятків метрів, той злетів з дороги і впав в ущелину. Глибина ущелини становить близько 100 метрів.

Поліція покладає провину на далекобійника, однак пасажири автобуса припускають, що їхній водій міг заснути за кермом.

Нагадаємо, минулого тижня біля села Ягільниця (Тернопільська область, п'ять кілометрів від Чорткова) автобус Setra з туристами, які їхали на море з Коломиї з'їхав з обриву і кілька разів перекинувся.

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03 08 2017 11:16
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