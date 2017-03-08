У Мексиці автобус зіштовхнувся з вантажівкою та впав в ущелину

Пасажири автобуса припускають, що їхній водій міг заснути за кермом

У Мексиці під час падіння пасажирського автобуса в ущелину загинули одинадцять людей.

Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Спочатку була інформація про вісьмох загиблих, але пізніше було встановлено, що жертвами стали 11 осіб, ще щонайменше 15 осіб постраждали, повідомляє ТСН.

Вантажівка зіштовхнула автобус з траси. Проїхавши декілька десятків метрів, той злетів з дороги і впав в ущелину. Глибина ущелини становить близько 100 метрів.

Поліція покладає провину на далекобійника, однак пасажири автобуса припускають, що їхній водій міг заснути за кермом.