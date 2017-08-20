У Мексиці через спробу крадіжки нафти прогримів вибух, є жертви

Через вибух на нафтопроводі в Мексиці загинула одна особа, ще п'ятеро отримали поранення.

"Вибух прогримів близько 07:30 ранку, коли злодії спробували вкрасти нафту з трубопроводу, прокладеного з містечка Мінатитлан в столиці країни Мехіко", - повідомляє Сіньхуа.

При цьому наголошується, що в результаті вибуху одна особа загинула, ще п'ятеро (дві жінки і троє чоловіків) були доставлені в лікарню з опіками.

"Вибух спричинив пожежу і стовп густого чорного диму, а також став причиною евакуації жителів у районі Запоапан, де інцидент стався, а також студентів розташованого неподалік Технологічного університету Центрального Веракруса", - додається я у повідомленні.

Як зазначає видання, пізніше Мексиканська державна нафтова компанія Pemex повідомила, що пожежу вдалося взяти під контроль опівдні після того, як розлите паливо згоріло.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Сіналоа поліція і сили армії влаштували перестрілку з озброєними людьми, які, як передбачається, були членами наркокартелю. В результаті інциденту було вбито 19 людей.