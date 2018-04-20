У Мексиці натовп кинув підозрюваного у зґвалтуванні чоловіка у вольєр з крокодилами

У Мексиці в місті Сан-Франциско-Іхуатлан розлючений натовп кинув чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки, у вольєр з крокодилами.

20-річний чоловік був узятий під варту поліцією за підозрою в зґвалтуванні і напад на літню жінку, повідомляє Newsweek.

Через кілька хвилин після того, як він був доставлений в поліцейську дільницю, туди увірвався натовп місцевих жителів, який витягнув чоловіка на вулицю і побив.

Після цього громадяни притягли чоловіка в найближчий парк і кинули у вольєр, де мешкають два крокодила.

Співробітники поліції врятували чоловіка до того, як рептилії змогли до нього дістатися. Він був госпіталізований з численними травмами.

Нагадаємо, що футболіст з Мозамбіку Естевао Альберто Джино загинув від нападу крокодила.