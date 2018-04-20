CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Мексиці в місті Сан-Франциско-Іхуатлан розлючений натовп кинув чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки, у вольєр з крокодилами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці натовп кинув підозрюваного у зґвалтуванні чоловіка у вольєр з крокодилами
Співробітники поліції врятували чоловіка
Фото: bigpicture.ru
20-річний чоловік був узятий під варту поліцією за підозрою в зґвалтуванні і напад на літню жінку, повідомляє Newsweek.
Через кілька хвилин після того, як він був доставлений в поліцейську дільницю, туди увірвався натовп місцевих жителів, який витягнув чоловіка на вулицю і побив.
Після цього громадяни притягли чоловіка в найближчий парк і кинули у вольєр, де мешкають два крокодила.
Співробітники поліції врятували чоловіка до того, як рептилії змогли до нього дістатися. Він був госпіталізований з численними травмами.
Нагадаємо, що футболіст з Мозамбіку Естевао Альберто Джино загинув від нападу крокодила.
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20 04 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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