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У Мексиці натовп кинув підозрюваного у зґвалтуванні чоловіка у вольєр з крокодилами

Співробітники поліції врятували чоловіка
У Мексиці в місті Сан-Франциско-Іхуатлан розлючений натовп кинув чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки, у вольєр з крокодилами.
У Мексиці натовп кинув підозрюваного у зґвалтуванні чоловіка у вольєр з крокодилами Фото: bigpicture.ru

20-річний чоловік був узятий під варту поліцією за підозрою в зґвалтуванні і напад на літню жінку, повідомляє Newsweek.

Через кілька хвилин після того, як він був доставлений в поліцейську дільницю, туди увірвався натовп місцевих жителів, який витягнув чоловіка на вулицю і побив.

Після цього громадяни притягли чоловіка в найближчий парк і кинули у вольєр, де мешкають два крокодила.

Співробітники поліції врятували чоловіка до того, як рептилії змогли до нього дістатися. Він був госпіталізований з численними травмами.

Нагадаємо, що футболіст з Мозамбіку Естевао Альберто Джино загинув від нападу крокодила.

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20 04 2018 08:20
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